Экс-чемпион РГ призвал наказывать организаторов турниров, нарушающих правила карантина

Чемпион "Ролан Гаррос" 1990 года эквадорец Анхель Гомес поделился мнением о заражении коронавирусом участников турнира Adria Tour, который организовал серб Новак Джокович. На турнире заразился Джокович, а также Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

"Нужно привыкнуть к новым условиям. Возможно, в Европе в сентябре будут пускать фанатов на трибуны. Но нужно начинать с соблюдения всех правил безопасности.

За невыполнение требований необходимо наказывать. Можно относиться к этому как к допингу или незаконным ставкам. Если кто-то не готов выполнять требования, пусть остаётся дома, а остальные будут играть по правилам", — цитирует Гомеса Tennis.com.

Многие эксперты раскритиковали Джоковича после турнира. Они обратили внимание, что участники обнимались и пожимали друг другу руки. На турнире было много болельщиков.