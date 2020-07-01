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Российский теннисист за карьеру сломал более 1000 ракеток

Теннис
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Сумасшедшая цифра.

Российский теннисист за карьеру сломал более 1000 ракеток
Новина українською

Экс-первая ракетка мира и двукратный победитель турниров Большого шлема Марат Сафин сломал 1055 ракеток. Такой вывод сделала компания Head, с которой россиянин сотрудничал на протяжении своей карьеры.

Пик Сафина пришелся на 1999 год, когда теннисист в официальных матчах уничтожил 48 ракеток.

Таким образом, за 12 лет карьеры Сафин разбил ракеток ориентировочно на 300 тысяч долларов.

Самым дисциплинированным теннисистом в истории считается Рафаэль Надаль, который в официальных матчах не разбил ни одной ракетки.

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В статье: теннис Марат Сафин
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