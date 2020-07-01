Российский теннисист за карьеру сломал более 1000 ракеток

Экс-первая ракетка мира и двукратный победитель турниров Большого шлема Марат Сафин сломал 1055 ракеток. Такой вывод сделала компания Head, с которой россиянин сотрудничал на протяжении своей карьеры.

Пик Сафина пришелся на 1999 год, когда теннисист в официальных матчах уничтожил 48 ракеток.

Таким образом, за 12 лет карьеры Сафин разбил ракеток ориентировочно на 300 тысяч долларов.

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Marat Safin rompió en su carrera 1.055 raquetas. Se conoce el dato exacto debido a que @headtennis_official le envió al ruso una tabla de snowboard con el número impreso. En 1999, marcó un récord de 48 raquetas rotas en partidos oficiales. Un verdadero animal. pic.twitter.com/xWUnSn46cC — El tenista quemado (@tenista_quemado) June 29, 2020

Самым дисциплинированным теннисистом в истории считается Рафаэль Надаль, который в официальных матчах не разбил ни одной ракетки.