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В Берлине состоится турнир со зрителями

Теннис
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Будет присутствовать не более 800 зрителей

В Берлине состоится турнир со зрителями
Новина українською

Власти Берлина (Германия) дали разрешение на присутствие зрителей во время выставочного турнира, который пройдёт с 13 по 19 июля. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Сообщается, что соревнования станут первым немецким спортивным мероприятием в период пандемии коронавируса, на трибунах которого будут находиться болельщики. Невзирая на это, организаторы будут строго следить за социальным дистанцированием — на двух стадионах будет разрешено находиться не более 800 зрителям, многие места останутся свободными.

На соревнованиях в Берлине планируют выступить Ник Кирьос, Александр Зверев, Янник Синнер, Ян-Леннард Штруфф, Элина Свитолина, Кики Бертенс, Петра Квитова, Каролин Гарсия и другие известные теннисисты.

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В статье: теннис
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