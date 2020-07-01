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WTA может досрочно завершить сезон
Это произойдет, если будет угроза для здоровья игроков
Женская теннисная ассоциация (WTA) досрочно завершит сезон, если появится риск для здоровья участников тура. Об этом говорится в обращении ассоциации.
"В сотрудничестве с медицинскими экспертами WTA разработала строгие протоколы здравоохранения и безопасности, чтобы создать безопасную среду в WTA-туре и турнирах, когда сезон возобновится. Успех этих мер будет зависеть от соблюдения данных протоколов игроками, их командами, турнирами и сотрудниками.
Если их не будут придерживаться, то финансовые штрафы не будут значить практически ничего, учитывая, что игрок (или любой человек в WTA-туре) сдаст положительный тест на COVID-19. Если протоколы не будет соблюдаться и риск будет только увеличиваться, у Тура не будет другого выхода, кроме как закрыться. Для блага тенниса и Тура все должны придерживаться правил".
Напомним, возобновление сезона в теннисе ожидается 3 августа на турнире в Палермо.