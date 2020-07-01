  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA может досрочно завершить сезон
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA может досрочно завершить сезон

Теннис
(1 голосов)

Это произойдет, если будет угроза для здоровья игроков

WTA может досрочно завершить сезон
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) досрочно завершит сезон, если появится риск для здоровья участников тура. Об этом говорится в обращении ассоциации.

"В сотрудничестве с медицинскими экспертами WTA разработала строгие протоколы здравоохранения и безопасности, чтобы создать безопасную среду в WTA-туре и турнирах, когда сезон возобновится. Успех этих мер будет зависеть от соблюдения данных протоколов игроками, их командами, турнирами и сотрудниками.

Если их не будут придерживаться, то финансовые штрафы не будут значить практически ничего, учитывая, что игрок (или любой человек в WTA-туре) сдаст положительный тест на COVID-19. Если протоколы не будет соблюдаться и риск будет только увеличиваться, у Тура не будет другого выхода, кроме как закрыться. Для блага тенниса и Тура все должны придерживаться правил".

Напомним, возобновление сезона в теннисе ожидается 3 августа на турнире в Палермо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: WTA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...