Матч Свитолиной вошел в число лучших на Уимблдоне

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила подборку лучших матчей первого раунда на Уимблдоне с 1999 года.

В этом списке нашлось место и украинке Элине Свитолиной, которая в 2017 году на старте травяного Шлема в упорной борьбе остановила будущую первую ракетку мира Эшли Барти (7:5, 7:6).

Свитолина в том поединке забрала первый сет со счета 3:5, а во второй партии с шестого матч-бола завершила игру на тайбрейке.

После победы над Барти Свитолина на Уимблдоне впервые добралась до четвертого круга, проиграв в двух сетах Елене Остапенко (3:6, 6:7).