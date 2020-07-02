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Матч Свитолиной вошел в число лучших на Уимблдоне

Теннис
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Речь о поединках первого круга.

Матч Свитолиной вошел в число лучших на Уимблдоне
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила подборку лучших матчей первого раунда на Уимблдоне с 1999 года.

В этом списке нашлось место и украинке Элине Свитолиной, которая в 2017 году на старте травяного Шлема в упорной борьбе остановила будущую первую ракетку мира Эшли Барти (7:5, 7:6).

Свитолина в том поединке забрала первый сет со счета 3:5, а во второй партии с шестого матч-бола завершила игру на тайбрейке.

После победы над Барти Свитолина на Уимблдоне впервые добралась до четвертого круга, проиграв в двух сетах Елене Остапенко (3:6, 6:7).

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В статье: Элина Свитолина Уимблдон
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