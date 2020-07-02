Матч Ястремской включили в список лучших на Уимблдоне

В WTA представили список лучших поединков второго раунда на Уимблдоне за последние 20 лет.

2019 год представляет триллер между Даяной Ястремской и будущей чемпионкой Australian Open Софией Кенин, которая на турнире была посеяна под 27-м номером. Теннисистка из Одесса выиграла в трех сетах (7:5, 4:6, 6:3) и повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема.

В прошлом году на Уимблдоне Ястремская дошла до четвертого круга, уступив китаянке Чжан Шуай (4:6, 6:1, 2:6).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ястремская выступила в защиту Джоковича после скандала с коронавирусом.