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Матч Ястремской включили в список лучших на Уимблдоне

Теннис
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Украинка попала в статусную компанию.

Матч Ястремской включили в список лучших на Уимблдоне
Новина українською

В WTA представили список лучших поединков второго раунда на Уимблдоне за последние 20 лет.

2019 год представляет триллер между Даяной Ястремской и будущей чемпионкой Australian Open Софией Кенин, которая на турнире была посеяна под 27-м номером. Теннисистка из Одесса выиграла в трех сетах (7:5, 4:6, 6:3) и повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема.

В прошлом году на Уимблдоне Ястремская дошла до четвертого круга, уступив китаянке Чжан Шуай (4:6, 6:1, 2:6).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ястремская выступила в защиту Джоковича после скандала с коронавирусом.

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В статье: Даяна Ястремская Уимблдон
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