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9 лет назад Квитова в финале Уимблдона обыграла Шарапову. ВИДЕО
Первый титул чешки на турнирах Большого шлема.
Петра Квитова на пути к финалу проиграла всего два сета, а в решающем матче чешка неожиданно для многих в двух сетах (6:3, 6:4) переиграла Марию Шарапову, которая спустя семь лет после победы на Уимблдоне упустила шанс стать двукратной чемпионкой травяного Шлема.
Квитова в 2014 году во второй раз в карьере выиграла Уимблдон. С тех пор чешка больше не побеждала на турнирах этой категории, а ее лучшим результатом является финал 2019 года на Australian Open.
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