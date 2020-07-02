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9 лет назад Квитова в финале Уимблдона обыграла Шарапову. ВИДЕО

Теннис
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Первый титул чешки на турнирах Большого шлема.

9 лет назад Квитова в финале Уимблдона обыграла Шарапову. ВИДЕО
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Петра Квитова на пути к финалу проиграла всего два сета, а в решающем матче чешка неожиданно для многих в двух сетах (6:3, 6:4) переиграла Марию Шарапову, которая спустя семь лет после победы на Уимблдоне упустила шанс стать двукратной чемпионкой травяного Шлема.

Квитова в 2014 году во второй раз в карьере выиграла Уимблдон. С тех пор чешка больше не побеждала на турнирах этой категории, а ее лучшим результатом является финал 2019 года на Australian Open.

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В статье: теннис Петра Квитова
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