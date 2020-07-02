Джокович сдал отрицательный тест на коронавирус

Новак Джокович заразился коронавирусом на хорватском этапе своего выставочного турнира Adria Tour. Помимо серба COVID-19 нашли у его жены и тренера Горана Иванишевича.

Теперь же портал Sportklub сообщает, что повторный тест Джоковича и его супруги стал отрицательным. Отметим, что болезнь у серба и жены проходила без симптомов, а сам теннисист соблюдал 10-дневный режим самоизоляции.

Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного официального матча – серб стал чемпионом Australian Open, выиграл командный турнир в Австралии и увез титул из Дубая.