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Джокович сдал отрицательный тест на коронавирус
Первая ракетка мира преодолел болезнь.
Новак Джокович заразился коронавирусом на хорватском этапе своего выставочного турнира Adria Tour. Помимо серба COVID-19 нашли у его жены и тренера Горана Иванишевича.
Теперь же портал Sportklub сообщает, что повторный тест Джоковича и его супруги стал отрицательным. Отметим, что болезнь у серба и жены проходила без симптомов, а сам теннисист соблюдал 10-дневный режим самоизоляции.
Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного официального матча – серб стал чемпионом Australian Open, выиграл командный турнир в Австралии и увез титул из Дубая.