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Доминик Тим снялся с Ultimate Tennis Showdown

Теннис
(1 голосов)

Турнир стартует 13 июня

Доминик Тим снялся с Ultimate Tennis Showdown
Новина українською

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим снялся с Ultimate Tennis Showdown, турнира известного тренера Патрика Муратоглу.

"Я отлично провёл время в Ницце. Жаль, что не смогу принять участие в финальной стадии, но надеюсь, что смогу посетить UTS в будущем", — приводит слова Тима пресс-служба турнира в "Твиттере".

Ultimate Tennis Showdown проходит во Франции с 13 июня по 19 июля.

Скорее всего, Тим решил отказаться от дальнейшего выступления на UTS из-за проведения собственного выставочного турнира, который пройдёт с 7 по 11 июля в Китцбюэле (Австрия). Вместе с организатором Тимом выступят итальянец Маттео Берреттини, испанец Роберто Баутиста-Агут, немец Ян-Леннард Штруфф, норвежец Каспер Рууд и австриец Деннис Новак.

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В статье: Доминик Тим
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