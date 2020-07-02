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Доминик Тим снялся с Ultimate Tennis Showdown
Турнир стартует 13 июня
Третья ракетка мира австриец Доминик Тим снялся с Ultimate Tennis Showdown, турнира известного тренера Патрика Муратоглу.
"Я отлично провёл время в Ницце. Жаль, что не смогу принять участие в финальной стадии, но надеюсь, что смогу посетить UTS в будущем", — приводит слова Тима пресс-служба турнира в "Твиттере".
Ultimate Tennis Showdown проходит во Франции с 13 июня по 19 июля.
Скорее всего, Тим решил отказаться от дальнейшего выступления на UTS из-за проведения собственного выставочного турнира, который пройдёт с 7 по 11 июля в Китцбюэле (Австрия). Вместе с организатором Тимом выступят итальянец Маттео Берреттини, испанец Роберто Баутиста-Агут, немец Ян-Леннард Штруфф, норвежец Каспер Рууд и австриец Деннис Новак.