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Стадионы Ролан Гаррос будут заполнены на 50-60%

Теннис
(1 голосов)

Турнир начнется 27 сентября

Стадионы Ролан Гаррос будут заполнены на 50-60%
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Франции, принявшие решение провести грядущий розыгрыш со зрителями, планируют заполнять трибуны на 50-60%. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований. Таким образом, будет соблюдать медицинский протокол, важнейшей частью которого является социальное дистанцирование.

Провести Открытый чемпионат Франции планируется с 27 сентября по 11 октября. Изначально турнир должен быть пройти с 25 мая по 7 июня.

Из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено ещё в марте. ATP и WTA-туры возобновятся в начале августа. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов", а также US Open и "Ролан Гаррос".

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В статье: us open
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