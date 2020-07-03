Надаль признался, что в 2008-м выиграл Уимблдон у Федерера под анестезией

Из-за сильной боли в ноге Рафаэль Надаль на победном Уимблдоне 2008 года играл на уколах. Об этом сам испанец рассказал спустя 12 лет в интервью изданию AS.

В финале Надаль обыграл Роджера Федерера (6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7) и впервые в карьере стал чемпионом травяного Шлема.

"Никогда не говорил об этом раньше, но в том матче я играл под анестезией. И в нескольких матчей до финала. Мне нужны были уколы, без них я просто не мог стоять.

Из-за перерыва на дождь я нервничал – я не знал, как долго анестезия будет действовать", - заявил 19-кратный чемпион турниров Большого шлема.

Рафаэль Надаль дважды выигрывал Уимблдон. В последний раз это случилось в 2010 году, когда в финале испанец разгромил Томаша Бердыха.