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Надаль признался, что в 2008-м выиграл Уимблдон у Федерера под анестезией

Теннис
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Тот легендарный матч продолжался почти 5 часов.

Надаль признался, что в 2008-м выиграл Уимблдон у Федерера под анестезией
Новина українською

Из-за сильной боли в ноге Рафаэль Надаль на победном Уимблдоне 2008 года играл на уколах. Об этом сам испанец рассказал спустя 12 лет в интервью изданию AS.

В финале Надаль обыграл Роджера Федерера (6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7) и впервые в карьере стал чемпионом травяного Шлема.

"Никогда не говорил об этом раньше, но в том матче я играл под анестезией. И в нескольких матчей до финала. Мне нужны были уколы, без них я просто не мог стоять.

Из-за перерыва на дождь я нервничал – я не знал, как долго анестезия будет действовать", - заявил 19-кратный чемпион турниров Большого шлема.

Рафаэль Надаль дважды выигрывал Уимблдон. В последний раз это случилось в 2010 году, когда в финале испанец разгромил Томаша Бердыха.

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В статье: Рафаэль Надаль Уимблдон
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