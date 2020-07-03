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9 лет назад Джокович впервые выиграл Уимблдон. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

В финале серб обыграл первую ракетку мира.

9 лет назад Джокович впервые выиграл Уимблдон. ВИДЕО
Новина українською

3 июля 2011 года в финале 125-го розыгрыша Уимблдона Новак Джокович в четырех сетах переиграл действующего чемпиона турнира Рафаэля Надаля (6:4, 6:1, 1:6, 6:3).

Тот титул стал для Джоковича первым на Уимблдоне и третьим в карьере на турнирах Большого шлема. В следующий раз серб на мэйджорах проиграет только в финале Ролан Гаррос 2012 года.

Новак Джокович является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлом году лидер рейтинга АТР в финале отыграл двойной матч-бол у Роджера Федерера.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Уимблдон-2019
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