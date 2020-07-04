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Сокрушительное поражение и победа на зубах: Свитолина с большими проблемами стартовала на турнире в Швейцарии

Теннис
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Фанаты ожидали явно другого

Сокрушительное поражение и победа на зубах: Свитолина с большими проблемами стартовала на турнире в Швейцарии
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина неудачно стартовала на выставочном турнире Elle Spirit Open в швейцарском Монтре.

В первом же своем матче после долинной карантинной паузы украинка проиграла 284-той ракетке планеты Симоне Вальтерт со счетом 2-6; 5-7.

Правда, в следующем матче Элина смогла частично реабилитироваться и одолела местную теннисистку Штефани Фегелле в трехсетовом матче со счетом 3-6; 6-3; 10-7.

Сегодня, 4 июля Свитолина проведет заключительный матч группового этапа против Виктории Голубич, который и решит её дальнейшую судьбу на турнире.

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В статье: Элина Свитолина
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