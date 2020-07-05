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Глава WTA: Заявления Евросоюза по коронавирусу ставят нас в тяжелое положение и это подтверждает всю нестабильность ситуации

Теннис
(1 голосов)

Комментарий главы организации

Глава WTA: Заявления Евросоюза по коронавирусу ставят нас в тяжелое положение и это подтверждает всю нестабильность ситуации
UA-Футбол
Новина українською

Председатель женской теннисной ассоциации Стив Саймон прокомментировал заявления руководства объединенной Европы по ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

"Заявление ЕС о том, что вирус продолжает распространяться, ставит нас в затруднительное положение. И это подтверждает всю нестабильность, с которой мы имеем дело и обязаны это принимать".

О начислении очков на выставочных турнирах:

"Мы обсуждали эту тему с турнирами, партнерами и трансляторами. Все они считают, что возможность борьбы за рейтинг добавит авторитета Туру и турнирам и исключит статус выставочного мероприятия. Если не будет рейтинговых очков, не будет работать вся система".

Напомним, что ранее Элина Свитолина покинула выставочный турнир в Швейцарии.

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В статье: WTA коронавирус
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