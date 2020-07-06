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Костюк взяла Кубок Украины в миксте

Теннис
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Очередной успех Марты на карантине.

Костюк взяла Кубок Украины в миксте
Новина українською

После титула на выставочном турнире в Ирпене Костюк в паре с Денисом Милокостовым выиграла Кубок Украины в смешанном разряде.

В финале микста Марта и ее напарник драматично обыграли Владлену Бокову и Романа Бойчука (6:0, 5:7, 12:10). На тайбрейке решающего сета Костюк и Милокостов отыграли два матч-бола.

У мужчин в одиночном разряде обладателем Кубка Украины стал Владислав Манафов. Лидер посева в финале обыграл Ивана Сергеева (7:6, 3:6, 6:1).

В женском одиночном разряде неожиданной чемпионкой стала 15-летняя Катерина Лазаренко. В финале теннисистка из Днепра обыграла Марию Берген (7:6, 6:3).

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В статье: Марта Костюк
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