Костюк взяла Кубок Украины в миксте

После титула на выставочном турнире в Ирпене Костюк в паре с Денисом Милокостовым выиграла Кубок Украины в смешанном разряде.

В финале микста Марта и ее напарник драматично обыграли Владлену Бокову и Романа Бойчука (6:0, 5:7, 12:10). На тайбрейке решающего сета Костюк и Милокостов отыграли два матч-бола.

У мужчин в одиночном разряде обладателем Кубка Украины стал Владислав Манафов. Лидер посева в финале обыграл Ивана Сергеева (7:6, 3:6, 6:1).

В женском одиночном разряде неожиданной чемпионкой стала 15-летняя Катерина Лазаренко. В финале теннисистка из Днепра обыграла Марию Берген (7:6, 6:3).