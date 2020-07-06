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17 лет назад Федерер впервые выиграл турнир Большого шлема. ВИДЕО

Теннис
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Сейчас у швейцарца 20 титулов.

17 лет назад Федерер впервые выиграл турнир Большого шлема. ВИДЕО
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6 июля 2003 года – особенная дата в истории тенниса, ведь именно в этот день начался поход Роджера Федерера за статусом самого титулованного теннисиста в истории на турнирах Большого шлема. 17 лет назад швейцарец в финале Уимблдона в трех сетах (7:6, 6:2, 7:6) обыграл Марка Филиппуссиса и заложил первый кирпичик в будущий рекорд.

Роджер Федерер 8 раз побеждал на Уимблдоне, 6 раз становился чемпионом Australian Open, 5 раз брал главный титул на US Open, а также однажды покорил Ролан Гаррос.

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В статье: Роджер Федерер Уимблдон
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