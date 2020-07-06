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Федерер: Уверен, что буду готов к следующему сезону
Легендарный швейцарец восстанавливается после операции на колене.
Роджер Федерер изначально планировал взять паузу до Уимблдона, но затем был вынужден перенести повторное хирургическое вмешательство, после чего объявил о досрочном завершении сезона.
"За последние пару месяцев я сделал две операции на колене. Пришлось делать шаг за шагом в процессе реабилитации и медленного восстановления.
Должен сказать, что уже чувствую себя намного лучше. Я еще не достиг того уровня, чтобы играть в теннис в полной мере, но я уверен, что буду на 100% готов к старту следующего сезона", - цитирует Федерера Tennis World USA.
Роджер Федерер в 2020 году дошел до полуфинала на Australian Open, проиграв будущему чемпиону турнира Новаку Джоковичу.