Федерер: Уверен, что буду готов к следующему сезону

Роджер Федерер изначально планировал взять паузу до Уимблдона, но затем был вынужден перенести повторное хирургическое вмешательство, после чего объявил о досрочном завершении сезона.

"За последние пару месяцев я сделал две операции на колене. Пришлось делать шаг за шагом в процессе реабилитации и медленного восстановления.

Должен сказать, что уже чувствую себя намного лучше. Я еще не достиг того уровня, чтобы играть в теннис в полной мере, но я уверен, что буду на 100% готов к старту следующего сезона", - цитирует Федерера Tennis World USA.

Роджер Федерер в 2020 году дошел до полуфинала на Australian Open, проиграв будущему чемпиону турнира Новаку Джоковичу.