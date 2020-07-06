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12 лет легендарной битве Надаля и Федерера на Уимблдоне. ВИДЕО

Теннис
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Один из лучших матчей в истории тенниса.

12 лет легендарной битве Надаля и Федерера на Уимблдоне. ВИДЕО
Новина українською

Ровно 12 лет назад Рафаэль Надаль в финале Уимблдона в пяти сетах (6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7) обыграл Роджера Федерера и поставил точку в 5-летней гегемонии швейцарца на кортах Всеанглийского клуба.

Теннисисты дважды уходили с корта из-за дождя. Всего матч продолжался 4 часа и 48 минут – это второй самый продолжительный финал в истории Уимблдона.

В 2008-м на Уимблдоне Надаль выиграл свой 5-й турнир Большого шлема и первый за пределами кортов Ролан Гаррос. Федерер же без учета грунта впервые в карьере проиграл в финале Шлема.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль Уимблдон
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