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Рафаэль Надаль: Для меня сломанная ракетка значит, что я не управляю своими эмоциями
Психология настоящего победителя
Испанский теннисист, вторая ракетка планеты Рафаэль Надаль признался, что в своей спортивной жизни не сломал ни одной ракетки. Его слова цитирует CBSNews:
- Вы сломали не очень много ракеток. Сколько? Знаете?
- Да знаю.
- Сколько?
- Ноль.
- Ноль? Никогда не ломали?
- Нет.
- Почему?
- Родные не позволяли. Для меня сломанная ракетка значит, что я не управляю эмоциями.
Напомним, что ранее UA-Футбол вспоминал годовщину легендарного матча Федерер – Надаль.
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