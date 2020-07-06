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Рафаэль Надаль: Для меня сломанная ракетка значит, что я не управляю своими эмоциями

Теннис
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Психология настоящего победителя

Рафаэль Надаль: Для меня сломанная ракетка значит, что я не управляю своими эмоциями
UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, вторая ракетка планеты Рафаэль Надаль признался, что в своей спортивной жизни не сломал ни одной ракетки. Его слова цитирует CBSNews:

- Вы сломали не очень много ракеток. Сколько? Знаете?

- Да знаю.

- Сколько?

- Ноль.

- Ноль? Никогда не ломали?

- Нет.

- Почему?

- Родные не позволяли. Для меня сломанная ракетка значит, что я не управляю эмоциями.

Напомним, что ранее UA-Футбол вспоминал годовщину легендарного матча Федерер – Надаль.

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В статье: Рафаэль Надаль
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