Руководство АТР решило не списывать рейтинговые очки до конца сезона

Руководство АТР решило не списывать до конца текущего года очки из спортсменов.

Так, решен вопрос о том, что ни один член организации не будет лишен зачетных пунктов, которые он в силу объективных обстоятельств не сможет защитить. Однако, в случае полноценного возобновления сезона заработанные очки будут идти в актив теннисистов.

Рейтинг будет состоять из 18 лучших результатов в период с 16 марта 2019 по декабрь 2020-го. Единственное исключение будет сделано для итогового турнира - очки за него спишут 9 ноября, так как он считается дополнением к 18 лучшим турнирам для тех, кто на него попал.

С 2021 вся система, которая работала до этого будет восстановлена.

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль рассказал, сколько ракеток сломал за всю карьеру.