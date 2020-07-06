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Руководство АТР решило не списывать рейтинговые очки до конца сезона
Правильное решение
Руководство АТР решило не списывать до конца текущего года очки из спортсменов.
Так, решен вопрос о том, что ни один член организации не будет лишен зачетных пунктов, которые он в силу объективных обстоятельств не сможет защитить. Однако, в случае полноценного возобновления сезона заработанные очки будут идти в актив теннисистов.
Рейтинг будет состоять из 18 лучших результатов в период с 16 марта 2019 по декабрь 2020-го. Единственное исключение будет сделано для итогового турнира - очки за него спишут 9 ноября, так как он считается дополнением к 18 лучшим турнирам для тех, кто на него попал.
С 2021 вся система, которая работала до этого будет восстановлена.
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль рассказал, сколько ракеток сломал за всю карьеру.
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