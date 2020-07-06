Виктория Азаренко о завершении карьеры: Да х*р оно вам нужно, вам какая разница, почему я до сих пор играю

Легендарная белорусская теннисистка, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко рассказала о своей мотивации продолжать выступать на корте. Ее слова цитирует RMP:

"Я была в шоке. Это вообще был тяжелый период. После турниров в Индиан-Уэллс и Майами я приехала домой и узнала, что у мамы четвертая стадия рака. А когда узнала, что я беременна, то подумала, что больше никогда не буду играть. Это произошло на "Уимблдоне", и мне была нужна неделя, чтобы принять решение. Это был сложный момент, но я бы ничего не изменила.

Я не хочу обсуждать проблемы (с борьбой за опеку над ребенком). Я понимаю, что в интернете ничего не пропадает, и я не хочу, чтобы Лео потом это читал, чтобы это было зафиксировано. Для меня самое важное защитить его и семью.

Я вижу по другим игрокам, которые по каким-то причинам не показывают лучшие результаты, и им говорят: "Иди на пенсию. И я думаю: "Да х*р вам надо? Вам какое дело, почему я еще играю? Почему это чья-то проблема? Дайте мне жить своей жизнью".

Я люблю теннис, люблю соревнования, но возвращаться к этой х*рне совсем не хочется. Я не должна ничего доказывать, я достигла больше, чем многие за всю жизнь.

Такое отношение очень вредит игрокам - особенно молодым, которые попадают в стрессовые ситуации. В этот момент у меня включается материнский инстинкт, хочется их защитить" - сказала она.

Напомним, что ранее АТР приняли решение по рейтингу организации.