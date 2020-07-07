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7 лет назад британец впервые за 77 лет выиграл Уимблдон. ВИДЕО
Годовщина большой победы Энди Маррея.
В год провалов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля Энди Маррей выжал максимум из своего шанса и стал первым британским чемпионом Уимблдона с 1936 года. В финале домашнего Шлема будущий №1 мирового рейтинга неожиданно в трех сетах разобрался с лидером посева Новаком Джоковичем (6:4, 7:5, 6:4).
Спустя три года после первого титула Маррей станет двукратным чемпионом Уимблдона. С тех пор на турнирах Большого шлема дальше полуфинала Энди не заходил.
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