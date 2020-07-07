US Open под угрозой? В США отменены турниры ITF

Ассоциация тенниса США (USTA) официально сообщила об отмене из-за COVID-19 мужских турниров ITF в Декейтере и Мемфисе, а также женских в Лексингтоне, Лэндисвилле и Конкорде. Соревнования должны были пройти в августе.

Как известно, на 14 августа в Вашингтоне запланирован старт первого после карантина турнира АТР. 21 августа должен состояться смешанный турнир в Нью-Йорке.

Старт Открытого чемпионата США намечен на 31 августа. Последний финал должен пройти 13 сентября.