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US Open под угрозой? В США отменены турниры ITF
Коронавирус может сорвать турнир Большого шлема.
Ассоциация тенниса США (USTA) официально сообщила об отмене из-за COVID-19 мужских турниров ITF в Декейтере и Мемфисе, а также женских в Лексингтоне, Лэндисвилле и Конкорде. Соревнования должны были пройти в августе.
Как известно, на 14 августа в Вашингтоне запланирован старт первого после карантина турнира АТР. 21 августа должен состояться смешанный турнир в Нью-Йорке.
Старт Открытого чемпионата США намечен на 31 августа. Последний финал должен пройти 13 сентября.
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