Надаль не будет защищать титул на US Open

Директор грунтового Мастерса в Мадриде Фелисиано Лопес в Твиттере официально подтвердил приезд на турнир второй ракетки мира Рафаэля Надаля, который в прошлом году на Mutua Madrid Open остановился в полуфинале после матча со Стефаносом Циципасом.

Из-за пандемии коронавируса в этом году Мастерс в Мадриде пройдет с 13 по 20 сентября. 13 сентября на US Open должен пройти финальный матч в мужском разряде. Следовательно, Надаль не приедет в Нью-Йорк на защиту прошлогодней победы.

Решение Надаля о выступлении в Мадриде говорит о том, что после возобновления сезона испанец решил сделать ставку на Ролан Гаррос. В случае победы в Париже Рафаэль станет 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и догонит по этому показателю Роджера Федерера.