Доминик Тим о US Open и Roland Garros: Сейчас кажется, что мне придется пожертвовать одним из "Шлемов"

Третья ракетка планеты, австриец Доминик Тим прокомментировал свое участие в турнирах Большого Шлема и намекнул, что может пропустить Открытый чемпионат США. Его слова цитирует tt.com:

"Во-первых, здорово, что "Ролан Гаррос" вообще пройдет - не имеет значения, в мае или в октябре.

Единственная проблема, что между "Ролан Гаррос" и US Open меньше двух недель. Пройти далеко на обоих турнирах будет практически невозможно. Для выступления в Париже будет лучше вылететь из US Open раньше. Сейчас кажется, что мне придется пожертвовать одним из "Шлемов", - сказал он.

Напомним, что Рафаэль Надаль не будет защищать титул на US Open.