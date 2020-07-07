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Доминик Тим о US Open и Roland Garros: Сейчас кажется, что мне придется пожертвовать одним из "Шлемов"

Теннис
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Доминик Тим о US Open и Roland Garros: Сейчас кажется, что мне придется пожертвовать одним из "Шлемов"
UA-Футбол
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Третья ракетка планеты, австриец Доминик Тим прокомментировал свое участие в турнирах Большого Шлема и намекнул, что может пропустить Открытый чемпионат США. Его слова цитирует tt.com:

"Во-первых, здорово, что "Ролан Гаррос" вообще пройдет - не имеет значения, в мае или в октябре.

Единственная проблема, что между "Ролан Гаррос" и US Open меньше двух недель. Пройти далеко на обоих турнирах будет практически невозможно. Для выступления в Париже будет лучше вылететь из US Open раньше. Сейчас кажется, что мне придется пожертвовать одним из "Шлемов", - сказал он.

Напомним, что Рафаэль Надаль не будет защищать титул на US Open.

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В статье: Доминик Тим
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