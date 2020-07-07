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Элина Свитлина: Ключевой момент для меня - это удержать свой лучший уровень в течение двух недель

Теннис
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Комментарий теннисистки

Элина Свитлина: Ключевой момент для меня - это удержать свой лучший уровень в течение двух недель
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, что должна делать для того, чтобы победить на турнирах уровня Большого Шлема.

"За последние годы мы видим, что у теннисисток были разные пути к победе. Кто-то выигрывал сразу же, как только заявлял о себе в Туре. Другие терпеливо набирались опыта, чтобы, наконец, выиграть мейджор, например Симона Халеп и Каролин Возняцки. Различные пути также обусловлены различными стилями игры. Это дает мне надежду и энергию трудно работать, чтобы однажды я смогла воспользоваться этим шансом.

Ключевой момент для меня - это удержать свой лучший уровень в течение двух недель. Это требует много усилий, как психологических, так и физических. Все должно сработать одновременно. И еще нужно добавить немного удачи" - сказала она.

Напомним, что ранее Доминик Тим рассказал о планах на US Open и Roland Garros.

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В статье: Элина Свитолина
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