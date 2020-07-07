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Элина Свитлина: Ключевой момент для меня - это удержать свой лучший уровень в течение двух недель
Комментарий теннисистки
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, что должна делать для того, чтобы победить на турнирах уровня Большого Шлема.
"За последние годы мы видим, что у теннисисток были разные пути к победе. Кто-то выигрывал сразу же, как только заявлял о себе в Туре. Другие терпеливо набирались опыта, чтобы, наконец, выиграть мейджор, например Симона Халеп и Каролин Возняцки. Различные пути также обусловлены различными стилями игры. Это дает мне надежду и энергию трудно работать, чтобы однажды я смогла воспользоваться этим шансом.
Ключевой момент для меня - это удержать свой лучший уровень в течение двух недель. Это требует много усилий, как психологических, так и физических. Все должно сработать одновременно. И еще нужно добавить немного удачи" - сказала она.
Напомним, что ранее Доминик Тим рассказал о планах на US Open и Roland Garros.
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