Первая ракетка Украины: Хотела бы иметь в своем арсенале подачу Серены Уильямс, и форхенд Штеффи Граф

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №5) рассказала, удары каких теннисисток она хотела бы иметь в своем арсенале и прокомментировала действия Женской теннисной ассоциации в борьбе против коронавируса.

- Во время карантина вы играли в настольный теннис с Гаэлем Монфисом. Достаточно было времени, чтобы стать профи?

- Скажем так, мы играли много (смеется), я показала прогресс, но играть действительно трудно.

- Продолжая тему карантина, довольны ли вы тем, как в WTA справились с возникшим кризисом?

- Они организуют видеоконференции еженедельно, иногда приглашают представителей ITF или USTA, поскольку US Open сейчас в центре обсуждений. Так что, нас информируют. Но, я думаю, все зависит от местных властей. Как мы видим, правила меняются в зависимости от страны, изменения происходят еженедельно. Пока еще есть много вопросов без ответов.

- Если бы вы могли позаимствовать какой-то удар из арсенала любой теннисной чемпионки и привнести его в свою игру, что бы вы выбрали?

- Однозначно, это была бы подача Серены Уильямс. И если у меня была бы возможность выбрать еще один удар, то я бы выбрала его из арсенала Штеффи Граф. Хотя я никогда и не видела ее игру вживую, но я бы выбрала ее удар - форхенд, ее обратный кросс.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала, как планирует идти к победе на турнире Большого Шлема.