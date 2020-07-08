Леся Цуренко: Я везде заявлена ​​и буду участвовать там, где получится, где попаду в квалификацию, сейчас самая главная проблема - это путешествия

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №139) рассказала о планах на сезон и прокомментировала самые большие неудобства, связанные с карантинными ограничениями.

О выступлении на официальных турнирах после восстановления сезона

"Я везде заявлена ​​и буду участвовать там, где получится, где попаду в квалификацию. Сейчас самая главная проблема - это путешествия, так как Украина, к сожалению, попала в список стран, из которых нельзя лететь в Европу. Сейчас ищем выход из этой ситуации и будем пробовать играть все, что получится".

О вопросах путешествий на турниры WTA в Европе

"Сейчас выясняем этот вопрос. По предварительной информации и по нашему предположению, не совсем все зависит от паспорта, а от того, где ты находился последние две недели. Получается, что нужно выбрать такую ​​страну, которая и дает нам свободный въезд и считается частью Европы. По таким критериям подходят Черногория и Сербия.

Италия и Чехия суровее всех относятся к нам, поэтому нужно искать очень оптимальный вариант. Очень хочется, чтобы все-таки Туры продавили этот вопрос и нашли какой-то выход для игроков. Потому что получается, что турниры в Италии не имеют никакого смысла: половине игроков будет очень сложно туда добраться. Поэтому, чтобы не попадать ни в какие глупые ситуации, нужно все хорошо продумать. Мы как раз этим сейчас и занимаемся".

Об отмене квалификации на US Open

"К сожалению, да, отменили. От нас ничего здесь не зависит. Сложно даже это то комментировать. Решение было принято, насколько я понимаю, особо не спрашивая игроков, все зависит от местных властей. И WTA, и ATP, судя по всему, никак не могут повлиять на это. Я не собираюсь расстраиваться. Есть как есть. Ситуация в мире очень сложная и меняется каждую неделю. За время этого карантина ко всему привыкли и особой какой-то реакции нет. Будет как будет. Я очень надеюсь поиграть как можно больше в этом сезоне, но в то же время я понимаю, что более глобально и более нормально тур будет выглядеть только в следующем году."