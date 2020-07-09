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Ястремская снялась обнаженной на тему расового равенства
Даяна почти сразу же удалила эти фотографии.
Вторая ракетка Украины в Instagram опубликовала серию откровенных снимков с макияжем Blackface – разновидность театрального грима, который, как считается, в первой половине 21-го века способствовал укреплению стереотипов относительно представителей негроидной расы.
@D_Yastremska this needs a lot of explaining #WTA pic.twitter.com/RP94NStUmC— all luv (@badmon111) July 9, 2020
Girl you can’t “tweets aren’t loading” this one @D_Yastremska pic.twitter.com/YRTLSH0PYC— Christian Dion (@xhersian) July 9, 2020
Ястремская вскоре после публикации столкнулась с критикой от иностранной аудитории и обвинениями в расизме. Теннисистка удалила пост с фотографиями.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская возобновит сезон в начале августа в Италии.