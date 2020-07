Ястремская снялась обнаженной на тему расового равенства

Вторая ракетка Украины в Instagram опубликовала серию откровенных снимков с макияжем Blackface – разновидность театрального грима, который, как считается, в первой половине 21-го века способствовал укреплению стереотипов относительно представителей негроидной расы.

@D_Yastremska this needs a lot of explaining #WTA pic.twitter.com/RP94NStUmC