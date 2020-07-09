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Ястремская снялась обнаженной на тему расового равенства

Теннис
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Даяна почти сразу же удалила эти фотографии.

Ястремская снялась обнаженной на тему расового равенства
Новина українською

Вторая ракетка Украины в Instagram опубликовала серию откровенных снимков с макияжем Blackface – разновидность театрального грима, который, как считается, в первой половине 21-го века способствовал укреплению стереотипов относительно представителей негроидной расы.

Ястремская вскоре после публикации столкнулась с критикой от иностранной аудитории и обвинениями в расизме. Теннисистка удалила пост с фотографиями.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская возобновит сезон в начале августа в Италии.

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В статье: Даяна Ястремская
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