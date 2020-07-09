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В Китае отменены 11 турниров WTA и ATP

Теннис
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Последствия пандемии коронавируса.

В Китае отменены 11 турниров WTA и ATP
Новина українською

Правительство Китая объявило, что в связи с пандемией до конца года в стране не будут проводиться спортивные соревнования, за исключением отборов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

В календаре WTA-тура до конца года значились турниры в Пекине, Ухане, Цзянси, Чэнду и Гуанчжоу, а также Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне и WTA Elite Trophy в Чжухае.

Что касается АТР, то в этом сезоне должен был пройти Мастерс в Шанхае, а также турниры в Пекине, Чэнду и Чжухае.

Сезон в мировом теннисе был остановлен перед американскими Мастерсами в начале марта. Ожидается, что WTA и ATP вернутся в августе.

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В статье: WTA ATP коронавирус
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