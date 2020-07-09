Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Королева: Элина Свитолина позирует на фоне невероятной красоты пейзажа. Фото
Украинка непревзойденная
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. На нем наша спортсменка позирует на фоне невероятной красоты бухты. Соответствующий снимок она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Жду выходные как .."
Напомним, что ранее были отменены 11 турниров в Китае, а Даяна Ястремская снялась в откровенной фотосессии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...