Королева: Элина Свитолина позирует на фоне невероятной красоты пейзажа. Фото

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. На нем наша спортсменка позирует на фоне невероятной красоты бухты. Соответствующий снимок она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Жду выходные как .."

Напомним, что ранее были отменены 11 турниров в Китае, а Даяна Ястремская снялась в откровенной фотосессии.