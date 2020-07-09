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Королева: Элина Свитолина позирует на фоне невероятной красоты пейзажа. Фото

Теннис
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Украинка непревзойденная

Королева: Элина Свитолина позирует на фоне невероятной красоты пейзажа. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. На нем наша спортсменка позирует на фоне невероятной красоты бухты. Соответствующий снимок она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Жду выходные как .."

Королева: Элина Свитолина позирует на фоне невероятной красоты пейзажа. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее были отменены 11 турниров в Китае, а Даяна Ястремская снялась в откровенной фотосессии.

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В статье: Элина Свитолина
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