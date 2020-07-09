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Леся Цуренко: Кажется, будто у нас специальный фейс контроль в сборной. Фото
Красавицы теннисного мира
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №139) на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото вместе со своими коллегами по сборной команде.
"Украинские блондинки. Кажется, будто у нас специальный фейс контроль в сборной"
Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с поклонниками новым фото.
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