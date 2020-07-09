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Леся Цуренко: Кажется, будто у нас специальный фейс контроль в сборной. Фото

Теннис
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Красавицы теннисного мира

Леся Цуренко: Кажется, будто у нас специальный фейс контроль в сборной. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №139) на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото вместе со своими коллегами по сборной команде.

"Украинские блондинки. Кажется, будто у нас специальный фейс контроль в сборной"

Леся Цуренко: Кажется, будто у нас специальный фейс контроль в сборной. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с поклонниками новым фото.

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В статье: Леся Цуренко
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