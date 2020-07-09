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WTA анонсировали проведение нового хардового турнира

Теннис
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Он пройдет в августе

WTA анонсировали проведение нового хардового турнира
UA-Футбол
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Женская теннисная ассоциация (WTA) анонсировала проведение нового турнира на хардовому покрытии. Местом проведения станет Кентукки, а начало соревнований планируется на 10 августа, финальный же матч пройдет 16 августа.

WTA анонсировали проведение нового хардового турнира - изображение 1

Отметим, что на прошлой неделе также планируется проведение турнира в Праге (Чехия).

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с болельщиками новым фото.

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В статье: WTA
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