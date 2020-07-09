WTA анонсировали проведение нового хардового турнира

Женская теннисная ассоциация (WTA) анонсировала проведение нового турнира на хардовому покрытии. Местом проведения станет Кентукки, а начало соревнований планируется на 10 августа, финальный же матч пройдет 16 августа.

Отметим, что на прошлой неделе также планируется проведение турнира в Праге (Чехия).

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с болельщиками новым фото.