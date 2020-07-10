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Ястремская прокомментировала скандальную фотосессию с темным гримом

Теннис
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Даяна объяснилась перед фанатами.

Ястремская прокомментировала скандальную фотосессию с темным гримом
Новина українською

Накануне 25-я ракетка мира в Instagram выложила серию снимков на тему расового равенства. Украинка вскоре удалила публикацию из-за критических комментариев.

"Ранее я опубликовала фотографии, которые, как мне казалось, продвигают посыл о равенстве. Очевидно, что их неправильно поняли.

Меня предупреждали, что их могут воспринять негативно, но я не считала – и до сих пор не считаю – их блэкфейсом. Я не хотела делать карикатуру, а хотела поделиться чувствами о нынешней ситуации: ко всем нужно относиться как к равным.

Я очень расстроена, что мой посыл был извращен, что эти фото разделили людей, хотя должны были объединить. Поэтому я их удалила.

Искренне извиняюсь перед всеми, кого оскорбила. Намерения у меня были исключительно благими", - написала Ястремская в Твиттере.

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В статье: Даяна Ястремская
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