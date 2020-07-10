В WTA определились с форматом рейтинга на сезон-2020

Женская теннисная ассоциация на официальном уровне подтвердила, что до декабря 2020 года рейтинг в одиночном и парном разрядах будет начисляться по измененным правилам.

В одиночном рейтинге итоговый баланс теннисисток будет сформирован на основании 16 лучших результатов в году. Очки, заработанные на одних и тех же турнирах дважды, учитываться не будут.

Все рейтинговые баллы, заработанные в 2020 году, сгорят на следующий сезон после проведения аналогичного турнира или через 52 недели.

Что касается Итогового турнира, то в чемпионской гонке WTA также будут учитываться 16 лучших результатов сезона. В парном разряде – 11.

В актуальном рейтинге WTA, замороженном на период пандемии коронавируса, лидирует Эшли Барти. Украинка Элина Свитолина замыкает топ-5.