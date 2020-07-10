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В WTA определились с форматом рейтинга на сезон-2020
Такую же систему ранее утвердили в АТР.
Женская теннисная ассоциация на официальном уровне подтвердила, что до декабря 2020 года рейтинг в одиночном и парном разрядах будет начисляться по измененным правилам.
В одиночном рейтинге итоговый баланс теннисисток будет сформирован на основании 16 лучших результатов в году. Очки, заработанные на одних и тех же турнирах дважды, учитываться не будут.
Все рейтинговые баллы, заработанные в 2020 году, сгорят на следующий сезон после проведения аналогичного турнира или через 52 недели.
Что касается Итогового турнира, то в чемпионской гонке WTA также будут учитываться 16 лучших результатов сезона. В парном разряде – 11.
В актуальном рейтинге WTA, замороженном на период пандемии коронавируса, лидирует Эшли Барти. Украинка Элина Свитолина замыкает топ-5.