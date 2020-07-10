  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. В WTA определились с форматом рейтинга на сезон-2020
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В WTA определились с форматом рейтинга на сезон-2020

Теннис
(1 голосов)

Такую же систему ранее утвердили в АТР.

В WTA определились с форматом рейтинга на сезон-2020
Новина українською

Женская теннисная ассоциация на официальном уровне подтвердила, что до декабря 2020 года рейтинг в одиночном и парном разрядах будет начисляться по измененным правилам.

В одиночном рейтинге итоговый баланс теннисисток будет сформирован на основании 16 лучших результатов в году. Очки, заработанные на одних и тех же турнирах дважды, учитываться не будут.

Все рейтинговые баллы, заработанные в 2020 году, сгорят на следующий сезон после проведения аналогичного турнира или через 52 недели.

Что касается Итогового турнира, то в чемпионской гонке WTA также будут учитываться 16 лучших результатов сезона. В парном разряде – 11.

В актуальном рейтинге WTA, замороженном на период пандемии коронавируса, лидирует Эшли Барти. Украинка Элина Свитолина замыкает топ-5.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: рейтинг WTA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...