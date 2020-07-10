4 года Маррей на Уимблдоне выиграл свой последний Шлем. ВИДЕО

В 2016-м году на Уимблдоне хватало сенсационных и драматичных событий – Рафаэль Надаль пропустил турнир из-за травмы, Новак Джокович сенсационно проиграл Сэму Куэрри в третьем круге, а Роджер Федерер в полуфинальном матче против Милоша Раонича травмировал колено и выбыл до конца сезона.

Маррей в статусе второго сеянного на победном турнире провел только один проблемный матч, когда в четвертьфинале в пяти сетах обыграл Жо-Вильфреда Тсонга.

В матче за титул шотландец уверенно остановил дебютанта финалов на Шлемах Милоша Раонича – 6:4, 7:6, 7:6.

Энди Маррей до конца сезона-2016 выиграет Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, Итоговый турнир и завершит сезон в статусе первой ракетки мира.