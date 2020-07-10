Халеп еще не определилась с поездкой на US Open

Несмотря на пандемию коронавируса, организаторы Открытого чемпионата США не перенесли сроки проведения турнира и планируют начать его 31 августа.

"US Open? Сейчас я понятия не имею, потому что никто не знает, что произойдет после этого месяца. Я буду ждать. Посмотрим, что будут делать другие игроки.

Это был самый длинный перерыв в моей жизни. Я сказала всем, что собираюсь убрать ракетку и вести нормальную жизнь.

Я восприняла это как можно более позитивно. Я делала нормальные вещи, ничего особенного. Я хотела расслабиться и очистить свой разум, ведь после многих лет на вершине давление было высоким. Теперь я снова голодна. Я хочу путешествовать и играть в теннис. Этот период помог мне понять, что у меня еще есть несколько лет впереди", - приводит слова Халеп Tennis World USA.