Уимблдон выплатит теннисистам 10 миллионов фунтов призовых

Выплаты от Уимблдона получат 620 игроков, которые в этом году должны были выступить на кортах Всеанглийского клуба.

Согласно заявлению пресс-службы Уимблдона, 224 теннисиста, попадавших в квалификацию в одиночных разрядах, получат по 12,5 тысяч фунтов. 256 игроков, которые по рейтингу напрямую проходили в основную сетку, заработают по 25 тысяч фунтов.

Что касается парного разряда, то 120 игроков получат от Уимблдона по 6 250 фунтов.

Также не без выплат останутся теннисисты-колясочники (по 6 тысяч фунтов) и участники турнира среди теннисистов-квадриплегиков (по 5 тысяч фунтов).

Уимблдон-2020 из-за пандемии коронавируса не состоялся впервые за 75 лет. В этом году звание действующих чемпионов британского Шлема должны были защищать Новак Джокович и Симона Халеп.