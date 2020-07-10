  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Уимблдон выплатит теннисистам 10 миллионов фунтов призовых
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уимблдон выплатит теннисистам 10 миллионов фунтов призовых

Теннис
(1 голосов)

Благородное решение от организаторов травяного Шлема.

Уимблдон выплатит теннисистам 10 миллионов фунтов призовых
Новина українською

Выплаты от Уимблдона получат 620 игроков, которые в этом году должны были выступить на кортах Всеанглийского клуба.

Согласно заявлению пресс-службы Уимблдона, 224 теннисиста, попадавших в квалификацию в одиночных разрядах, получат по 12,5 тысяч фунтов. 256 игроков, которые по рейтингу напрямую проходили в основную сетку, заработают по 25 тысяч фунтов.

Что касается парного разряда, то 120 игроков получат от Уимблдона по 6 250 фунтов.

Также не без выплат останутся теннисисты-колясочники (по 6 тысяч фунтов) и участники турнира среди теннисистов-квадриплегиков (по 5 тысяч фунтов).

Уимблдон-2020 из-за пандемии коронавируса не состоялся впервые за 75 лет. В этом году звание действующих чемпионов британского Шлема должны были защищать Новак Джокович и Симона Халеп.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уимблдон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...