Сергей Стаховский о помощи украинской армии: Пока я занимался карьерой, много людей погибло

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, почему решил помогать украинской армии, отдавая часть заработанных от реализации собственного вина средств на нужды войска. Его слова цитирует НВ:

"В рамках возможного помогаем и сейчас, и раньше помогал. Как так получилось? Я узнал через знакомых о проекте "Вернись живым". Я через них передавал кучу вещей. Представители этого проекта были одними из самых активных. Мне нравилась их позиция во всей этой ситуации - с кем мы воюем, за что мы воюем.

Почему я начал помогать? Пока я спокойно занимался своей карьерой, многие погибли. Многие потеряли детей, родителей. Это минимальное, что я мог сделать", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Алексей Лень не отправился на восстановление сезона.