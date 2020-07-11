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Сергей Стаховский о помощи украинской армии: Пока я занимался карьерой, много людей погибло
Достойный поступок теннисиста
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, почему решил помогать украинской армии, отдавая часть заработанных от реализации собственного вина средств на нужды войска. Его слова цитирует НВ:
"В рамках возможного помогаем и сейчас, и раньше помогал. Как так получилось? Я узнал через знакомых о проекте "Вернись живым". Я через них передавал кучу вещей. Представители этого проекта были одними из самых активных. Мне нравилась их позиция во всей этой ситуации - с кем мы воюем, за что мы воюем.
Почему я начал помогать? Пока я спокойно занимался своей карьерой, многие погибли. Многие потеряли детей, родителей. Это минимальное, что я мог сделать", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Алексей Лень не отправился на восстановление сезона.