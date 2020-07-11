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Хорошее начало дня: Даяна Ястремская загорает под летним солнцем. Фото
Шикарно жить не запретишь
Украинская теннисистка, двадцать первая ракетка планеты Даяна Ястремская выходной проводит, загорая под солнцем. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Также Ястремская не обделена вниманием.
Напомним, что ранее Сергей Стаховский рассказал о помощи украинской армии.
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