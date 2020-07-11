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Хорошее начало дня: Даяна Ястремская загорает под летним солнцем. Фото

Теннис
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Шикарно жить не запретишь

Хорошее начало дня: Даяна Ястремская загорает под летним солнцем. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, двадцать первая ракетка планеты Даяна Ястремская выходной проводит, загорая под солнцем. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Хорошее начало дня: Даяна Ястремская загорает под летним солнцем. Фото - изображение 1

Также Ястремская не обделена вниманием.

Хорошее начало дня: Даяна Ястремская загорает под летним солнцем. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Сергей Стаховский рассказал о помощи украинской армии.

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В статье: Даяна Ястремская
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