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Элина Свитолина: Сегодня я доставляю свежеиспеченное теннисное печенье. Фото

Теннис
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Теннисистка пошла в кондитеры

Элина Свитолина: Сегодня я доставляю свежеиспеченное теннисное печенье. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram предложила болельщикам покупать ее теннисное печенье.

"Сегодня доставляю, свежеиспеченного теннисное печенье. Кто хочет попробовать?"

Элина Свитолина: Сегодня я доставляю свежеиспеченное теннисное печенье. Фото - изображение 1Элина Свитолина: Сегодня я доставляю свежеиспеченное теннисное печенье. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Даяна Ястремская показала, как проводит выходной день.

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В статье: Элина Свитолина
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