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Элина Свитолина: Сегодня я доставляю свежеиспеченное теннисное печенье. Фото
Теннисистка пошла в кондитеры
Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram предложила болельщикам покупать ее теннисное печенье.
"Сегодня доставляю, свежеиспеченного теннисное печенье. Кто хочет попробовать?"
Напомним, что ранее Даяна Ястремская показала, как проводит выходной день.
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