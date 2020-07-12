Роджер Федерер: Я по-прежнему очень заряжен, очень доволен, очень мотивирован

Швейцарский теннисист, четвертая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал свою готовность продолжать выступления на высшем уровне. Его слова цитирует essentiallysports.com:

"Я по-прежнему очень заряжен, очень доволен, очень мотивирован. Но я чувствую, что мне нужна возможность соревноваться с лучшими, что я еще могу выигрывать крупные турниры. Как в прошлом году на "Уимблдоне", тогда я был очень близок. Мне нужны эти моменты.

Если начну еженедельно проигрывать во втором круге, безусловно, я пойму, что мое время прошло. Еще, конечно, все меняется, когда у тебя есть семья. Ты начинаешь идти на компромиссы, знаешь, что в приоритете: дети, семья, жена и т.д." - сказал он.

Напомним, что ранее Сергей Стаховский рассказал, почему помогает украинской армии.