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Свитолина вместе со своим тренером готовится к турниру в Берлине. Фото

Теннис
(1 голосов)

Украинка готова выступать

Свитолина вместе со своим тренером готовится к турниру в Берлине. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина вместе со своим тренером Эндрю Бетлсом готовится к турниру в Берлине (Германия). Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Счастливого воскресенья всем.

На этой неделе мы в Берлине на выставочном мероприятии @bett1_aces.

Наконец, другая локация, чтобы быть здоровым в это сумасшедшее время. Продолжайте практиковать социальное дистанцирование от всех".

Напомним, что ранее Ольга Харлан вместе со своим бойфрендом каталась по улицам Болоньи.

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В статье: Элина Свитолина
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