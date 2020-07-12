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Свитолина вместе со своим тренером готовится к турниру в Берлине. Фото
Украинка готова выступать
Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина вместе со своим тренером Эндрю Бетлсом готовится к турниру в Берлине (Германия). Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Счастливого воскресенья всем.
На этой неделе мы в Берлине на выставочном мероприятии @bett1_aces.
Наконец, другая локация, чтобы быть здоровым в это сумасшедшее время. Продолжайте практиковать социальное дистанцирование от всех".
Напомним, что ранее Ольга Харлан вместе со своим бойфрендом каталась по улицам Болоньи.