Год назад Халеп в финале Уимблдона разгромила Серену. ВИДЕО

Ровно год назад, 13 июля 2019 года, Симона Халеп в финале Уимблдона менее чем за час разбила легендарную американку Серену Уильямс (6:2, 6:2) и стала двукратной чемпионкой турниров Большого шлема.

В том матче Халеп сделала 4 брейка, не проиграла ни одного гейма на своей подаче и совершила всего 3 невынужденных ошибки против 26 у Серены.

Поражение от Халеп стало для Уильямс-младшей крупнейшем в карьере в финалах на турнирах Большого шлема.

В связи с пандемией коронавируса Симона Халеп защиту прошлогоднего триумфа на Уимблдоне проведет не ранее 2021 года.