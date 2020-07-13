Определилась соперница Элины Свитолиной в полуфинале выставочного турнира в Берлине

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина начнет соревнования на выставочном турнире в Берлине уже завтра. Наша спортсменка стартует на соревнованиях сразу с полуфинального этапа.

Сегодня определилась будущая соперница Элины, с которой она и поборется за выход в решающий матч. Ею стала латвийка Анастасия Севастова (WTA №43). В четвертьфинале она на отказе прошла немку Юлию Гергес. Счет на момент остановки матча был 6-3; 3-3 в пользу будущей соперницы украинки.

Полуфинальный поединок Свитолина - Севастова запланирован на 14 июля, ориентировочное время начала матча - 12:00 по Киеву.

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