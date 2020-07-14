Элина Свитолина не планирует выступать на Открытом чемпионате США

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина не планирует принимать участие в Открытом чемпионате США. Об этом в Твиттер сообщает теннисный обозреватель Jimmie48 Photography:

"На данный момент Свитолина не планирует играть в Нью-Йорке. Нацеливается восстановить сезон в Мадриде" - написал он.

Турнир в Мадриде стартует 14 сентября, а финальный матч US Open сыграют 13 сентября.

Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась фото из усердной тренировки, а Элина Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине.