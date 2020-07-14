Свитолина: Я буду стартовать в Мадриде и не буду играть на US Open, но пока это не на 100% окончательное решение

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о своих впечатлениях от выставочного турнира в Берлине и поделилась планами на будущее.

"Я думаю, что оба турнира Grand Slam, которые запланированы до конца этого года, состоятся. От организаторов US Open и Roland Garros зависит, насколько они предоставят возможности для игроков, чтобы они были в безопасности. Не знаю, насколько будет полным состав сильнейших участников, но турниры будут проведены.

Учитывая то, как дела обстоят сегодня, думаю, я буду стартовать в Мадриде и не буду играть на US Open. Так я думаю сейчас, но пока это не на 100% окончательное решение. Моей мотивацией поехать в США могла бы стать защита очков. Если бы в WTA сказали, что очки будут снимать, тогда я бы хотела поехать и выступить, чтобы не потерять позиции в рейтинге. Мы находимся в сложной ситуации (через паузу), поэтому не хотелось бы усугублять свое положение в классификации.

Есть еще другой фактор - это здоровье, это, конечно, тоже важно. Так что, учитывая правила WTA, я смогу заработать очки только в том случае, если выступлю на US Open лучше, чем в прошлом сезоне. Год назад я дошла до полуфинала и повторить такой результат или превзойти его - это достаточно трудно (смеется). Думаю, что на данный момент для меня будет важнее тренироваться на грунте. Мы все еще не знаем, что произойдет дальше, еженедельно ситуация меняется. Мы видим, что происходит в Китае со спортивными соревнованиями. Хотя в WTA говорят, что нет еще окончательного решения (об отмене теннисных турниров), но это тоже нужно учитывать. Думаю, в ассоциации делают все, что в их силах.

Здесь на турнире в Берлине все условия, которые гарантируют безопасность, просто отличные. Все придерживаются правил и рекомендаций. Тут и я, и моя команда чувствуем себя в безопасности. Мы не покидали отель, как того требуют организаторы. Игрокам важно уважать их требования, так как организаторы приложили много усилий для проведения соревнований" - сказала она.

Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась фото с тренировки.