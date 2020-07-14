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Определилась соперница Свитолиной по финалу турнира в Берлине

Теннис
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Ею станет Петра Квитова

Определилась соперница Свитолиной по финалу турнира в Берлине
UA-Футбол
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Определилась соперница украинской теннисистки, пятой ракетки мира Элины Свитолиной по финалу выставочного турнира в Берлине.

Ею стала чешская теннисистка Петра Квитова (WTA №12). В полуфинальном матче она крупно победила представительницу Нидерландов Кики Бертенс (WTA №7). Счет матча 6-3; 6-2 в пользу будущей соперницы Свитолиной.

Решающий матч Bett1 Aces состоится завтра, 15 июля, начало запланировано на 12:00 по Киеву.

Напомним, что ранее Свитолина поделилась планами на ближайшее будущее.

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В статье: Элина Свитолина Петра Квитова
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