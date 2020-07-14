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Даяна Ястремская восстановит сезон в Палермо
Она посеяна под восьмым номером
Украинская теннисистка, 21-я ракетка мира Даяна Ястремская восстановит сезон на турнире в Палермо (Италия). Там она заявлена восьмой сеяной.
Соревнования пройдут с 3 по 9 августа. Еще две украинки Марта Костюк и Леся Цуренко попали на первое и второе места в альтернативном списке квалификации.
Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о своих планах на будущее.
Отметим, что определилась соперница Свитолиной по финалу выставочного турнира в Берлине.
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