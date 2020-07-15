Квитова: Будет интересно посмотреть, как Свитолина действует на траве

Свитолина и Квитова на Bett1 Aces Berlin впервые встретятся на траве. По личным встречам украинка уступает со счетом 2:7.

"Трава – определенно мое любимое покрытие, поэтому я очень рада выступать здесь и провести ещё один матч. Это очень хорошо с точки зрения психологии снова играть сеты и матчи.

Я играла против Элины уже много раз, но ни разу на траве, поэтому будет интересно посмотреть, как она действует на этом покрытии. Чтобы обыграть Севастову, ей действительно нужно было играть очень хорошо. Ей нравится низкий отскок мячей, как и мне, так что это наверняка будет отличный матч", - отметила чешка.

Финальный матч на выставочном турнире в Берлине между Элиной Свитолиной и Петрой Квитовой начнется не ранее 14:30 по киевскому времени.